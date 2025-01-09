Kadınlar CEV Kupası'nda THY, Asterix Avo'ya set vermedi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Asterix Avo ekibini 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Kadınlar CEV Kupası'nda THY, Asterix Avo'ya set vermedi
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09 Ocak 2025 00:05
Son güncelleme 09 Ocak 2025 00:07
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Asterix Avo ekibini 3-0'lık toplam set skoruyla mağlup etti.

Beveren'deki Topsporthal'da yapılan müsabakayı 25-21, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, tur için avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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