Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül Pazar günü başlıyor. Şampiyon takım Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2024 16:51
Turkcell'in isim sponsorluğunu üstlendiği Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül Pazar günü başlıyor. 14 takımın katılımıyla oynanacak olan sezonda şampiyon olacak takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Büyük çekişmeye sahne olan Süper Lig'de, 2024-2025 sezonu 8 Eylül Pazar günü başlıyor. 14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 haftada oynanacak olan yeni sezonda, ilk yarı 22 Aralık'ta tamamlanacak.

Ligde ikinci devre 26 Ocak 2025'te start alacak. Son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te oynanacak. Şampiyon olacak takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Ligde son şampiyon Galatasaray, 11 Eylül Çarşamba günü Fatih Karagümrük karşısında ilk maçına çıkacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, ilk haftanın fikstürü şöyle:

8 Eylül Pazar:

14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor

14.00 Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor

16.00 Hakkarigücü Spor - Fatih Vatan Spor

16.00 ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Beylerbeyi Spor Kulübü – Beşiktaş JK United Payment

17.00 A.B.B. Fomget G.S.K. - Fenerbahçe Petrol Ofisi

11 Eylül Çarşamba:

17.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery