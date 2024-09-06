Turkcell'in isim sponsorluğunu üstlendiği Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül Pazar günü başlıyor. 14 takımın katılımıyla oynanacak olan sezonda şampiyon olacak takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.



Büyük çekişmeye sahne olan Süper Lig'de, 2024-2025 sezonu 8 Eylül Pazar günü başlıyor. 14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 haftada oynanacak olan yeni sezonda, ilk yarı 22 Aralık'ta tamamlanacak.



Ligde ikinci devre 26 Ocak 2025'te start alacak. Son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te oynanacak. Şampiyon olacak takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.



Ligde son şampiyon Galatasaray, 11 Eylül Çarşamba günü Fatih Karagümrük karşısında ilk maçına çıkacak.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, ilk haftanın fikstürü şöyle:



8 Eylül Pazar:



14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor



14.00 Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor



16.00 Hakkarigücü Spor - Fatih Vatan Spor



16.00 ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler



17.00 Beylerbeyi Spor Kulübü – Beşiktaş JK United Payment



17.00 A.B.B. Fomget G.S.K. - Fenerbahçe Petrol Ofisi



11 Eylül Çarşamba:



17.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU