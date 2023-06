Kadın Basketbol Takımı kamera karşısında

Slovenya'da düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için medya günü etkinliği yapıldı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yöneticiler, A Milli Kadın Basketbol Takımı teknik ekibi ve oyuncuları basın mensuplarının karşısına çıktı.



"UMARIM İYİ SONUÇLAR ELDE EDERİZ"



Bir açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, kadın milli takımına, 10. kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığı için başarılar dileyerek, "Umarım iyi sonuçlar elde ederiz. Yönetim olarak başarılar diliyoruz. Ayrıca maçları yayınlayacak olan TRT ve Saran Grubu'na da teşekkür ediyorum. Bu sayede tüm ülkenin kadınlarımızı izleme şansı olacak." dedi.



Türkoğlu, "İlerleyen tarihlerde organizasyonlarımız var. Avrupa şampiyonalarına katılacak alt yapı takımlarımız olsun, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12-20 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak olimpiyata katılma turnuvası olsun, kazanma amaçlarımız var. Basının burada olması, destekleniyor olmamız anlamına gelir." diye konuştu.



"HEDEFİMİZ EN ÜST SEVİYELER"



Kadın Milli Takımı'nın olimpiyatlara katılma hedefleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Başkan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Buradan tüm ekibe bir baskı kurmak istemeyiz. Ama gerek hocamız gerek sporcu arkadaşlarımız turnuvanın ne kadar değerli olduğunun bilincindeler. Herkes yanlarında. Onlardan tüm isteğimiz, ülkeyi gururlandıracak bir performans sergilemeleri. Sahada gösterecekleri performans önemli. Tabii ki hedefimiz her zaman milli takım olarak başarıda en üst seviyelerdir. Gruptan çıkmak, o momentumla daha yukarılara çıkmak. Daha fazla onları strese sokmayıp başarılar dilemek istiyorum. Başarıları tüm ülkeyi gururlandıracaktır. 85 milyonun kenetlendiği bir zamanda basketbolun buna katkısı olacaktır."



"HERKESİN HAYALİ OLİMPİYATTA OLMAK"



Ekrem Memnun da, çok önemli bir turnuvaya katılacaklarını söyledi.



Memnun, son iki Avrupa şampiyonasında gruptan çıkamadıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye milli takımı, mirası çok güçlü olan bir takım. Daha önce turnuva kaçırmamıştık uzun dönem. Bizim istediğimiz büyük turnuvalarda yer almak. Bu yıl olimpiyat yılı. Bu turnuva, olimpiyatta yer alacak takımların kendini deneyeceği çok önemli bir turnuva. Herkesin hayali olimpiyatta yer almak. Herkes en iyi oyunuyla gelmeye çalışıyor. Bizim için de aynısı geçerli. Olimpiyat vizesi alan takımlardan biri olmayı hedefliyoruz. Bütün planlarımız yaptık. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Sezon içinde yeterince sorumluluk alamayan arkadaşlar oldu. Onların hem fiziksel hem mental motivasyonlarını artırmak için çalıştık. Çok yol kat ettik. Herkes iyi niyetli çalıştı. Her takımda olduğu gibi ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Bizim sorunlarımızdan biri de bu sakatlıklar oldu. Şimdi artık perşembe günü Sırplarla oynayacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Hiç bir grup maçı kolay değil, tahminler olsa turnuvalar olmazdı. Yaptığımızı bütün çalışmaları sahaya yansıtıp gerekli sonucu almak için mücadele edeceğiz."



"AMACIMIZ KAZANMAK"



Turnuvaya iyi hazırlandıklarını ve maç maç baktıklarını aktaran Memnun, "Hedefimiz ilk günden beri yıllardır belli; büyük turnuvalarda yer almak. Kimsenin üstünde zihinsel baskı yaratmak istemiyoruz. Zaten biliyor herkes bunu. Yapılacak şeyleri biliyor arkadaşlar. En iyi şekilde yaparsak sonuç zaten kendiliğinden gelecektir. Zihinsel ve fizik olarak da, oyun olarak da hazırız. Devşirme oyuncumuz bizimle olamadı sakatlıktan dolayı, şimdi o da katıldı aramıza. Orada gereğini yerine getireceğiz." dedi.



Grupta birincilik için rakipleri Sırbistan ile oynayacakları hatırlatılan Ekrem Memnun, daha önce iki defa grup birincisi olarak çıktıkları ancak dördüncüye çeyrek finali kaybettiklerine vurgu yaparak, "Tabii ki önemlidir birincilik. Ekstra bir gün oluyor dinlenmek için. Diğer takımlar da güçlü. Asıl hedefimiz gruptan çıkmak. Zihinsel olarak dayanıklı olmak çok daha önemli fizikselden öte. Nefes aldıkça bu tür turnuvalarda her maç yeni bir şans. Galibiyeti de mağlubiyeti de doğru yönetmek lazım. Tecrübeli insanlarız. Amacımız her şeyi kazanmak ama maç maç bakacağız. Gelecekle ilgili kaygı ve stres yaşamak istemiyoruz." görüşünü paylaştı.



"DAHA İYİ OLACAĞIZ"



A Milli takım kaptanı Olcay Çakır Turgut da, turnuva öncesi çok güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve çok maç yaptıklarını anlatarak, "Kazandık, kaybettik, hatalarımızı gördük. Aramıza katılan yeni arkadaşlar var. Gençleşme döneminden geçtik ve seneler geçtikçe daha iyi olacağımız düşünüyorum. Sırbistan maçımız var önümüzde, adım adım gideceğiz. Gruptan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz, sonra da diğer adımlar." ifadesini kullandı.



Her maçın çok zor geçeceğini ve kazansalar da kaybetseler de bir maçın bir şey kaybettirmeyeceğini söyleyen Turgut, "Hemen önümüze bakmamız gerekiyor. Psikolojik olarak hazırlıklarımızı yaptık. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.



HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK



TBF Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe ve A Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan ise, öncelikli hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu kaydederek, milli takımın olimpiyat hedefini de gerçekleştirmeyi dilediklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı, toplu fotoğraf çektirdi. Turnuva öncesi 15 dakikası basına açık olan son antrenmanını yaptı.



PROGRAM AÇIKLANDI



Slovenya'nın başkenti Ljubljana ile İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenecek organizasyon, 8 grup maçıyla 15 Haziran Perşembe günü başlayacak.



D Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Ljubljana'da oynayacak Türkiye'nin maç programı şöyle:



15 Haziran 2023, TSİ 16.00 Türkiye-Sırbistan



16 Haziran 2023, TSİ 13.15 Macaristan-Türkiye



18 Haziran 2023, TSİ 21.45 Türkiye-Slovakya



Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise 19 ve 20 Haziran tarihlerinde çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.



Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.





