Kaan Ayhan, 25 gün sonra formasına kavuştu

Galatasaray'da Kaan Ayhan, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 ay aradan sonra bir müsabakada forma giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kaan Ayhan, 25 gün sonra formasına kavuştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2025 00:05
Son güncelleme 28 Nisan 2025 00:31
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yaklaşık 1 ay aradan sonra bir müsabakada forma giydi.  Son olarak 2 Nisan'da Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynayan Kaan, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 25 gün formasından uzak kaldı.

Kaan, bu süreçte Süper Lig'de Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK müsabakaları ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını kaçırdı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.