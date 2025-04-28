Kaan Ayhan, 25 gün sonra formasına kavuştu

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yaklaşık 1 ay aradan sonra bir müsabakada forma giydi. Son olarak 2 Nisan'da Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynayan Kaan, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 25 gün formasından uzak kaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kaan, bu süreçte Süper Lig'de Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK müsabakaları ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını kaçırdı.
Kaan, bu süreçte Süper Lig'de Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK müsabakaları ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını kaçırdı.