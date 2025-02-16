Juventus'un Osimhen planı!

Juventus, Dusan Vlahovic'in yaz aylarında takımdan ayrılması halinde bu sezon PSG'den kiralanan Randal Kolo Muani ile birlikte Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus'un Osimhen planı!
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16 Şubat 2025 17:06
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

JUVENTUS'TA AYRILIK BEKLENİYOR

Calciomercato'da yer alan habere göre, Juventus'ta Dusan Vlahovic'in yeni sezonda takımda kalma olasılığı düşük. Sırp yıldızın yaz aylarında Juventus'tan ayrılması bekleniyor.

Juventus'un Vlahovic'in satılması halinde transfer planının hazır olduğu belirtildi.

JUVENTUS'UN TRANSFER PLANLARI

İtalyan ekibi, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Juventus'un, Vlahovic'in satılması halinde Kolo Muani'yi bir sezon daha kiralamayı planladığı ve bu kez Fransız golcü için sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak istediği kaydedildi.

HEDEFTE OSIMHEN VAR

Juventus'un Vlahovic'in satılması halinde Muani ile birlikte planının Victor Osimhen olduğu öne sürüldü.

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu hatırlatıldı ve bu bedelin Juventus tarafından karşılanmasının zor olduğu yazıldı. Napoli'nin Nijeryalı golcü için ligde doğrudan bir rakibi ile pazarlık yapmasının da kolay olmadığı ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Napoli'den yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 26 yaşındaki Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda çıktığı 23 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

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