Juventus'un Osimhen planı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
JUVENTUS'TA AYRILIK BEKLENİYOR
Calciomercato'da yer alan habere göre, Juventus'ta Dusan Vlahovic'in yeni sezonda takımda kalma olasılığı düşük. Sırp yıldızın yaz aylarında Juventus'tan ayrılması bekleniyor.
Juventus'un Vlahovic'in satılması halinde transfer planının hazır olduğu belirtildi.
JUVENTUS'UN TRANSFER PLANLARI
İtalyan ekibi, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Juventus'un, Vlahovic'in satılması halinde Kolo Muani'yi bir sezon daha kiralamayı planladığı ve bu kez Fransız golcü için sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak istediği kaydedildi.
HEDEFTE OSIMHEN VAR
Juventus'un Vlahovic'in satılması halinde Muani ile birlikte planının Victor Osimhen olduğu öne sürüldü.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu hatırlatıldı ve bu bedelin Juventus tarafından karşılanmasının zor olduğu yazıldı. Napoli'nin Nijeryalı golcü için ligde doğrudan bir rakibi ile pazarlık yapmasının da kolay olmadığı ifade edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Napoli'den yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 26 yaşındaki Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda çıktığı 23 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.
JUVENTUS'TA AYRILIK BEKLENİYOR
Calciomercato'da yer alan habere göre, Juventus'ta Dusan Vlahovic'in yeni sezonda takımda kalma olasılığı düşük. Sırp yıldızın yaz aylarında Juventus'tan ayrılması bekleniyor.
Juventus'un Vlahovic'in satılması halinde transfer planının hazır olduğu belirtildi.
JUVENTUS'UN TRANSFER PLANLARI
İtalyan ekibi, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Juventus'un, Vlahovic'in satılması halinde Kolo Muani'yi bir sezon daha kiralamayı planladığı ve bu kez Fransız golcü için sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak istediği kaydedildi.
HEDEFTE OSIMHEN VAR
Juventus'un Vlahovic'in satılması halinde Muani ile birlikte planının Victor Osimhen olduğu öne sürüldü.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu hatırlatıldı ve bu bedelin Juventus tarafından karşılanmasının zor olduğu yazıldı. Napoli'nin Nijeryalı golcü için ligde doğrudan bir rakibi ile pazarlık yapmasının da kolay olmadığı ifade edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Napoli'den yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 26 yaşındaki Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda çıktığı 23 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.