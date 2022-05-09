Jürgen Klopp'tan Pep'e cevap!

Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, Pep Guardiola'nın açıklamalarıyla ilgili konuştu.



Klopp yaptığı açıklamada, "Liverpool'da yaşıyorum, burada birçok insan bizim kazanmamızı istiyor belki ama burada bile ancak yüzde 50'si bizi destekliyordur." dedi.



Teknik direktörlerin bazı maçlardan etkilendiklerini söyleyen başarılı teknik adam, "Biz antrenörler bazı maçlardan sonra çok etkileniyoruz. Pep'in için bulunduğu durumu bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nden elendiler ve bu gerçekten onlar için zor bir durum" şeklinde konuştu.



Pep Guardiola'nın "Herkes Liverpool'u destekliyor" sözlerine deneyimli çalıştırıcı, "Bütün ülke bizi destekliyor mu bilmiyorum. Başka bir ile gittiğimizde ben böyle hissetmiyorum ama belki de o benden daha fazlasını biliyordur." ifadelerini kullandı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ