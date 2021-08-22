Jürgen Klopp: "Haaland transfer için görüşecek!"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp: 'Haaland transfer için görüşecek!'
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22 Ağustos 2021 17:44
İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, Erling Haaland hakkında açıklamalarda bulundu.

Norveçli yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Alman teknik adam, "Bu çocuğun doğal bir gücü var. Bir golü kutlarken topa öyle bir vurdu ki yerde bir göçük olup olmadığından emin değilim. Sahadaki enerjisini gerçekten seviyorum." dedi.

Klopp ayrıca "Er ya da geç büyük kulüplerle görüşecek. Önümüzdeki yıl nasıl olacağını bilmiyorum ama Dortmund'un buna engel olması gerekecek." ifadelerini kullandı.


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