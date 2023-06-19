Juan Mata'dan mesaj; dönmek istiyor

Galatasaray'dan ayrılan Juan Mata'nın yeni takımı netleşebilir.
İspanyol basınına göre; sarı kırmızılı takımdan ayrılan Juan Mata'nın Valencia'ya dönmek istediği belirtildi.
İspanya'da eski günlerinden uzak olan Valencia'nın da Juan Mata'yı transfer edebileceği belirtildi. İspanyol oyuncunun kulübe fayda sağlayacağı düşüncesi hakim olduğundan gelecek sezon Mata'nın yeniden Valencia forması giyebileceği ifade edildi.
Galatasaray ile bu sezon 18 maça çıkan 35 yaşındaki Juan Mata 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
İspanyol basınına göre; sarı kırmızılı takımdan ayrılan Juan Mata'nın Valencia'ya dönmek istediği belirtildi.
İspanya'da eski günlerinden uzak olan Valencia'nın da Juan Mata'yı transfer edebileceği belirtildi. İspanyol oyuncunun kulübe fayda sağlayacağı düşüncesi hakim olduğundan gelecek sezon Mata'nın yeniden Valencia forması giyebileceği ifade edildi.
Galatasaray ile bu sezon 18 maça çıkan 35 yaşındaki Juan Mata 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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