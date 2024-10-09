Joshua Kimmich'ten aykırı açıklama

Bayern Münih'in Alman yıldızı Joshua Kimmich'ten dikkat çeken bir açıklama geldi...



KIMMICH FARKLI DÜŞÜNÜYOR



Değişen turnuva formatları sonrasında futbolcuların çıkacağı maç sayılarında da ciddi bir artış yaşandı. Oyuncuların tamamına yakını bu durumdan şikayetçi olurken, sakatlık tehlikesine dikkat çekti. Çok önemli yıldızlar da yakın tarihte ağır sakatlıklar yaşadı. Ancak Bayern Münih'in önemli isimlerinden Joshua Kimmich farklı düşünüyor.



"BELKİ BANA KIZACAKLAR AMA..."



Tecrübeli futbolcu, "Belki diğerleri bana kızacak ama çok fazla maç oynamayı seviyorum. Futbolda her zaman sakatlıklar olacak. Kadrolar da biraz daha büyüyor, bu nedenle daha sık rotasyon yapabiliyorsunuz. Daha az maç oynarsanız sakatlanmanın azalacağını düşünmüyorum. Birçok ciddi sakatlık genellikle kazalardan kaynaklanıyor." diye konuştu.



