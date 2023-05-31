Josep Guardiola sezonun en iyisi

Manchester City'i bu sezon şampiyonluğa ulaştıran Pep Guardiola 4. kez İngiltere'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Josep Guardiola sezonun en iyisi
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31 Mayıs 2023 01:13
Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, oylamada Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United), Roberto De Zerbi (Brighton) ve Marco Silva'yı (Fulham) geride bırakan Guardiola, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

DÖRDÜNCÜ KEZ KAZANDI

Bu sezon Premier Lig'de şampiyon olan ve İngiltere Federasyon Kupası'nda finale kalan Manchester City'yi 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de taşıyan Guardiola, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarının ardından kariyerinde 4. kez bu ödülü kazandı.

Guardiola, bu ödülü üçer kez elde eden Portekizli Jose Mourinho ve Fransız Arsene Wenger'i geride bıraktı. Sir Alex Ferguson, 11 kezle ödülü en fazla kazanan teknik direktör konumunda bulunuyor.

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