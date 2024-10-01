Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat Süper Lig'de 11'e ilk kez Antalya'da girerken Filip Kostic'in de deplasmanda sahne almasıyla birlikte sarı lacivertlilerin yeni oyun yapılanması şekillenmeye başladı.



İki oyuncunun fiziken oynayacak seviyeye gelmesiyle teknik direktör Mourinho'nun elinde bol alternatifli bir kadro oluştu.



SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI



Antalya'da sahada adım atmadık yer bırakmayan, rakibe basan, basit ama yararlı oynayan Amrabat'ın daha da parlaması bekleniyor. Özellikle Fred'in yaratıcı yönünün ortaya çıkması açısından merkezde önemli bir görevi olan Faslı oyuncunun son iki maçındaki performansı beğenildi.



MOURiNHO'NUN YENi JOKERi SIRP YILDIZ



Kostic'in performansını çok beğendiğini "Dünyadaki en iyi oyuncular, topa her zaman 1 veya 2 kere dokunur. Bazı oyuncular, Kostic'in çok iyi anladığı şeyi anlayamıyorlar. 20 kere topa dokunmaya, 10 kere topu sürmeye gerek yok" sözleriyle ifade eden Mourinho'nun yeni jokeri de bu oyuncu olacak gibi görünüyor.







