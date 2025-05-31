31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-269'
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-069'
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
0-1DA
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
0-044'
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
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Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
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HJK-KuPS Kuopio
0-071'
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Jose Mourinho: "Bazı ayrılıklar olacak"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 31 Mayıs 2025 19:15 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 20:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho: 'Bazı ayrılıklar olacak'
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. 

Portekizli hoca, ekibinde bazı ayrılıklar yaşanacağını açıkladı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Ekibimden bazı ayrılıklar olacak. Ancak basında belirtilen 4 isim değil. Ayrılanlarla da karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Bu tarz şeyler her yerde normal. Mesela Guardiola'nın asistanı Portekiz'e gitti. Klopp'un asistanı Guardiola'nın ekibine katıldı. Yani her yerde olan şeyler Türkiye'de sıra dışı karşılanıyor sanırım. Teknik heyetten ayrılan 3 isim olacak. Yeni katılan 2 kişi olacak. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı. 

AYRILACAĞI İDDİA EDİLEN 4 İSİM

Basında, Jose Mourinho'nun teknik ekibinden Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile sezon sonunda yolları ayırma kararı alındığı iddia edilmişti.


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