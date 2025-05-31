Jose Mourinho: 'Bazı ayrılıklar olacak'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
Portekizli hoca, ekibinde bazı ayrılıklar yaşanacağını açıkladı.
Deneyimli çalıştırıcı, "Ekibimden bazı ayrılıklar olacak. Ancak basında belirtilen 4 isim değil. Ayrılanlarla da karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Bu tarz şeyler her yerde normal. Mesela Guardiola'nın asistanı Portekiz'e gitti. Klopp'un asistanı Guardiola'nın ekibine katıldı. Yani her yerde olan şeyler Türkiye'de sıra dışı karşılanıyor sanırım. Teknik heyetten ayrılan 3 isim olacak. Yeni katılan 2 kişi olacak. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.
AYRILACAĞI İDDİA EDİLEN 4 İSİM
Basında, Jose Mourinho'nun teknik ekibinden Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile sezon sonunda yolları ayırma kararı alındığı iddia edilmişti.
Portekizli hoca, ekibinde bazı ayrılıklar yaşanacağını açıkladı.
Deneyimli çalıştırıcı, "Ekibimden bazı ayrılıklar olacak. Ancak basında belirtilen 4 isim değil. Ayrılanlarla da karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Bu tarz şeyler her yerde normal. Mesela Guardiola'nın asistanı Portekiz'e gitti. Klopp'un asistanı Guardiola'nın ekibine katıldı. Yani her yerde olan şeyler Türkiye'de sıra dışı karşılanıyor sanırım. Teknik heyetten ayrılan 3 isim olacak. Yeni katılan 2 kişi olacak. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.
AYRILACAĞI İDDİA EDİLEN 4 İSİM
Basında, Jose Mourinho'nun teknik ekibinden Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile sezon sonunda yolları ayırma kararı alındığı iddia edilmişti.