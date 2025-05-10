Jose Mourinho, 31 farklı 11 seçti!

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Başakşehir maçındaki kadro tercihiyle yine şaşırttı.



Deneyimli teknik adam bu sezon 33 maçta 31'inci kez farklı 11 sahaya sürdü.



1'İ ZORUNLU 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI



Mourinho, Beşiktaş derbisine göre Başakşehir mücadelesinde 11'inde biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.



62 yaşındaki çalıştırıcı, cezalı Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.



Yerlerine ise, Diego Carlos, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Edin Dzeko ile Dusan Tadic'i oynattı. Jose Mourinho, bu tercihiyle birlikte bu sezon 33 mücadelede tam tamına 31'inci kez farka 11 sahaya sürmüş oldu.



