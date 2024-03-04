Jos Verstappen: 'Horner kurbanı oynuyor'

Formula 1'in eski isimlerinden olan ve 3 kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, Red Bull takım patronu Christian Horner hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



"SORUNLARA KENDİSİ NEDEN OLUYOR"



Öncelikli olarak mesajları kendisinin kesinlikle yaymadığını söyleyen Jos Verstappen, "Bunu neden yapayım? Max'ın, Red Bull'la 2028'e kadar sözleşmesi var, harika bir performans sergiliyor ve burada kendini evindeymiş gibi hissediyor. Bu konuyla hiç ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.



Christian Horner'ın görevde kalmasının sıkıntı bir durum olduğunu söyleyen Jos Verstappen şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:



"Sorunlara neden olan Christian Horner'ken kendisi nedense mağduru oynuyor."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU