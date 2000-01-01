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Jordan'ın oğlu Jeffrey: "Babam da insan..."

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın oğlu Jeffrey Jordan, 'The Last Dance'deki görünümü hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın oğlu Jeffrey Jordan, 'The Last Dance'deki görünümü hakkında konuştu.

Bir takım basketbol kişilikleri, Bulls'un "The Last Dance" adlı popüler ESPN belgeselinde rol almışlardı. Jordan'ın en büyük oğlu Jeffrey, Chicago Tribune'dan Teddy Greenstein ile yaptığı röportajda konu hakkında kendi düşüncelerini belirtti.

"The Last Dance"in ilk bölümünde 8 yaşındaki Jeffrey kısa bir süre yer almıştı. Sol eliyle top sürdüğü görülen Jeffrey'ye, babası "işi bozmamasını" söylüyordu.

Jeffrey, bu destansı Bulls belgeselinin babası hakkında açıklamasını umduğu şeyi ifade etti:

"Yaptığınız işte en iyi olmakla birlikte gelen bazı şeyler var. Zafer ve yüzükler ön plana çıkan şeyler. Diğer birçok şeyin de üstü kapanmış oluyor. Umarım normalliğini ortaya çıkarır. Babam basketbol konusunda insan değil ve oldukça para kazandı. Ama o da insan. İnsanlar için muazzam bir şefkat ve empati duyar. O da hata yapar ama herkes gibi elinden gelenin en iyisini yapar."


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