Jonathan David, Lille'den ayrılmaya hazırlanıyor

Lille'in yıldız forveti Jonathan David, kulübün sunduğu sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jonathan David, Lille'den ayrılmaya hazırlanıyor
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04 Mart 2025 18:02
Son güncelleme 04 Mart 2025 18:03
Lille'in yıldız forveti Jonathan David, kulübün sunduğu sözleşme uzatma teklifini reddetti.

25 yaşındaki Kanadalı golcü, mevcut sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bu yaz serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

2020 yaz transfer döneminde Belçika ekibi Gent'ten 27 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Jonathan David, Lille ile bir kez Ligue 1 şampiyonluğu, bir de Fransa Süper Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. 

PERFORMANSI

Bu sezon Lille ile 37 maça çıkan futbolcu, 21 gol 9 asistlik performans sergiledi.


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