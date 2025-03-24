Jokic, Nuggets'ın iç saha serisinde geri dönebilir

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, sakatlığı nedeniyle dört maçtır forma giyemeyen Nikola Jokic'in beş maçlık iç saha serisinin bir noktasında parkelere döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jokic, Nuggets'ın iç saha serisinde geri dönebilir
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24 Mart 2025 11:58
Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, sakatlığı nedeniyle dört maçtır forma giyemeyen Nikola Jokic'in beş maçlık iç saha serisinin bir noktasında parkelere döneceğini açıkladı.

"Eve dönüp durumunu gözlemlemek istiyoruz," diyen Malone, Houston Rockets karşısında alınan 116-111'lik galibiyetin ardından Jokic'in sağlığına öncelik verdiklerini belirtti.

Sol ayak bileği sakatlığı sebebiyle son dört maçı kaçıran Jokic'in, Pazartesi günü Chicago Bulls karşısında oynama ihtimali düşük görülüyor.

Jokic, sakatlığından önce Mart ayında sekiz maçta 39.8 dakika ortalamayla sahada kalmıştı. Ancak Nuggets, playofflar öncesinde yıldız oyuncunun sağlığını riske atmamak için tedbiri elden bırakmıyor.

Bu sezon 29.1 sayı ve 10.3 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayan Jokic, MVP ödülü için Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander ile birlikte favorilerden biri olarak gösteriliyor.

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