Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic, takımın play-off'larda erken elenmesinde yedek oyuncu derinliğinin eksikliğinin önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.



"Oyuncu derinliği konusunda kesinlikle ihtiyacımız var," diyen Jokic, Oklahoma City Thunder karşısında alınan 7. maç mağlubiyetinin ardından konuştu:



"Uzun süredir aynı tarzda oynuyoruz ve bu, özellikle play-off'larda, hele ki Clippers ve OKC gibi güçlü takımlara karşı, yedekten gelen oyuncuların oyuna katkı sağlamasını zorlaştırıyor. Belki 20-30 maçtır oynamayan birinden sahaya girip fark yaratmasını bekleyemezsiniz."



Jokic, Indiana, Oklahoma City ve Minnesota gibi uzun rotasyon kullanan takımların bu yıl daha başarılı olduğuna dikkat çekti.



Denver, bu yılki play-off'larda yedek oyunculara en az süre veren ikinci takım konumundaydı. Nuggets yedekleri maç başına yalnızca 11 dakika süre alırken, bu alanda yalnızca New York Knicks daha düşük bir ortalamaya (10.1 dakika) sahipti. Öte yandan Thunder, maç başına 17.6 dakika ile üçüncü sırada yer aldı ve Indiana Pacers 16.6 dakika ile altıncı oldu.



Thunder, aynı zamanda play-off'ların en etkili yedeği konumunda ve +13.5 net reytingle zirvede yer alıyor. Denver'ın yedekleri ise -5.5 net reytingle 16 takım arasında 11. sırada. Yarı finale kalan hiçbir takımın yedeği negatif net reytingle oynamadı.



Denver'ın derinlik problemi normal sezonda da gözle görülüyordu. Nuggets, üst üste ikinci sezon 22. sırada yer aldı ve yedek oyuncuların net reytingi -2.2 oldu. Bu, geçen sezonki -1.5'lik dereceden de kötü bir seviye.



Önümüzdeki yaz dönemi, Nuggets için yedek kadroyu yeniden şekillendirme fırsatı sunabilir. Russell Westbrook ve Dario Saric'in 2025-26 sezonu için uygun fiyatlı oyuncu opsiyonları bulunuyor. DeAndre Jordan ve Vlatko Cancar ise sınırsız serbest oyuncu olacak.



