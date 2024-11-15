Jasikevicius: "Yeni oyuncu istemiyorum"

Zalgiris'le deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, transfer açıklamasında bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Jasikevicius: 'Yeni oyuncu istemiyorum'
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15 Kasım 2024 09:25
Zalgiris'le deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Kaunas Havaalanı'nda Litvanyalı basın mensuplarının 'guard transferi için bir arayışınız var mı?' sorusunu yanıtladı.

Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Şahsen ben yeni bir oyuncu daha transfer edip sisteme ve rotasyona dahil etmeyi istemiyorum. Kasım ayının ortasındayız ama sanki yazın her şeye yeniden başlıyor gibiyiz. Bu yüzden yeni bir oyuncu daha istemiyorum. dedi.

"AĞLAMANIN BİR ANLAMI YOK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Evet, sakatlıkların gelişim sürecimize zarar verdiği ve yavaşlattığı doğru. Yine de ağlamanın bir anlamı yok, durum bu şekilde. Kabul edip yola devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SAKATLARIN SON DURUMU

Fenerbahçe Beko'da gard rotasyonunda yer alan Scottie Wilbekin sezonu kapattı, Devon Hall el kırığı nedeniyle 3 ay oynamayacak, Wade Baldwin ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. 

 
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