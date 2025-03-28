Jasikevicius: 'Öğrenmemiz gereken noktalar var'

THY EuroLeague'nin 32. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibini 82-77 mağlup ederek liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, galibiyete rağmen öğrenmeleri gereken "noktalar" olduğunu söyledi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, takımı ve taraftarı tebrik etti.



Ligde çift maç haftasını 2 galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını belirten Jasikevicius, "Kazanmak çok önemli ama öğrenmemiz gereken noktalar var. Paris maçında çok iyi değildik. Maçın son 5-6 dakikasında ortaya koyduğumuz karakterle kazandık. Bugün de özellikle son bölümde zor maç oldu. Kazanmak önemli ama asıl önemli olan play-offlara iyi basketbol oynayarak gitmek." açıklamasını yaptı.



Baskonia'nın ribauntlarda ligin en iyi takımlarından olduğunu, buna karşın 48 ribaunt almalarının kendisini şaşırttığını söyleyen Jasikevicius, takımının 15-20 dakika iyi basketbol oynadığını ancak bu seviyede bunun yeterli olmadığını sözlerine ekledi.



NBA'in FIBA ortaklığıyla Avrupa'da lig kuracağı iddialarına ilişkin de konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, "Çok fazla belirsizlik var, net bilgi yok. Çok fazla söylenti var ve bu söylentiler üzerinden yorum yapmak doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



