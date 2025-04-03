Jasikevicius: 'Kötü bir süreçten geçiyoruz'

Basketbol THY Euroleague'de normal sezonun 33. haftasında ağırladığı İspanyol ekibi Barcelona'ya 83-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımın performansından memnun olmadığını ve kötü bir süreçten geçtiklerini söyledi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Barcelona'yı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Maç boyunca iyi oynadılar. Performansımızdan memnun değilim. Onların neler yapacaklarını tahmin etmiştik. Kötü bir süreçten geçiyoruz. Aynı düzeyde oynamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Barcelona Başantrenörü Joan Penarroya da zor bir maçı kazandıklarını belirterek, "Çok önemli bir galibiyetti. Rakibimiz uzun zamandır evinde kazanıyordu. İkinci yarıda takımım iyi reaksiyon gösterdi. Oyuncularım takım gibi oynadılar. Güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Barcelona'yı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Maç boyunca iyi oynadılar. Performansımızdan memnun değilim. Onların neler yapacaklarını tahmin etmiştik. Kötü bir süreçten geçiyoruz. Aynı düzeyde oynamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Barcelona Başantrenörü Joan Penarroya da zor bir maçı kazandıklarını belirterek, "Çok önemli bir galibiyetti. Rakibimiz uzun zamandır evinde kazanıyordu. İkinci yarıda takımım iyi reaksiyon gösterdi. Oyuncularım takım gibi oynadılar. Güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.