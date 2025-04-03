Jasikevicius: 'Kötü bir süreçten geçiyoruz'

Basketbol THY Euroleague'de normal sezonun 33. haftasında ağırladığı İspanyol ekibi Barcelona'ya 83-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımın performansından memnun olmadığını ve kötü bir süreçten geçtiklerini söyledi.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius,değerlendirmesinde bulundu.Barcelona Başantrenörü Joan Penarroya da zor bir maçı kazandıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.