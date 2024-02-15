James Rodriguez için transfer itirafı: 'Onu istiyoruz'

Arjantin Ligi ekiplerinden CA Banfield Teknik Direktörü Julio Cesar Falcioni, James Rodriguez ile ilgilendiklerini açıkladı.



James Rodriguez'i 2008-10 yılları arasında formasını giydiği Banfield'a tekrar getirmek istediklerini belirten Falcioni, "James uluslararası bir oyuncu ve onu tekrar getirmek çok zor gibi görünüyor. Sözleşmesini feshetmeye hazırlandığında onunla temasa geçtik ancak durum biraz karmaşık görünüyor." ifadelerini kulllandı.



Julio Cesar Falcioni, "Avrupa'ya döneceğine dair söylentiler var ancak şimdi olmasa da mutlaka bir gün dönecektir. Bizim umudumuz her zaman var. Kulüp yönetimi geri dönüş için gerekli temasları kurdu." açıklamasını yaptı.



Oyuncuyu ikna etmeye çalıştıklarını söyleyen Arjantinli, "Teknik ekipte eski bir takım arkadaşı var. Onu ikna etmek için çalışıyor. Şu anda geri dönüşü bizden çok James'e bağlı." dedi.



Beşiktaş'ın da kış transfer döneminde gündemine gelen Kolombiyalı oyuncu, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Olympiakos gibi önemli takımların formasını giydi. Sao Paulo ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan James Rodrıguez, sözleşme feshi için Brezilya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.



Kariyeri boyunca 467 maça çıkan 32 yaşındaki 10 numara, 121 gol ve 150 asistlik performans sergiledi.



