Son haftalarda saha içinde alınan başarılı sonuçların ardından keyiflerin yerinde olduğu gözlemlenen Galatasaray'da yönetim de transfer çalışmaları için mesaisini sürdürüyor.Kolombiyalı yıldız'i kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, iddiaya göre bu transferde mutlu sona ulaştı.Spor yorumcusu ve yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldız orta saha transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti.Tüzemen açıklamasında,ifadelerine yer verdi.Tüzemen, Galatasaray'a transferi beklenen Uğur Çiftçi için iseifadelerini kullandı.