Son haftalarda saha içinde alınan başarılı sonuçların ardından keyiflerin yerinde olduğu gözlemlenen Galatasaray'da yönetim de transfer çalışmaları için mesaisini sürdürüyor.
Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, iddiaya göre bu transferde mutlu sona ulaştı.
Spor yorumcusu ve yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldız orta saha transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti.
"GALATASARAY'DA İŞ YAPAR"
Tüzemen açıklamasında, "Dün Atina'dan beni Ruli Davranoğlu aradı. Ruli iyi bir gazetecidir. Benim de iyi bir dostum ve ağabeyimdir. Yanında Olympiakos'tan bir yönetici vardı ve bana şöyle dedi: 'Levent kardeş, Olympiakos kulübü, James Rodriguez'in G.Saray'a imza attığını söylüyor, haberin olsun.' Olympiakos'un iddiasına bakınca ateş olmayan yerden duman çıkmaz. James Rodriguez, Real Madrid başta olmak üzere birçok kulüpte top oynadı. Kolombiyalı yıldız müthiş yetenekli bir oyuncu ama kulüplerde istikrar sağlayamadı. G.Saray'da iş yapar." ifadelerine yer verdi.
"UĞUR, BURUK'UN ELİNİ GÜÇLENDİRİR"
Tüzemen, Galatasaray'a transferi beklenen Uğur Çiftçi için ise "Uğur Çiftçi'ye gelince, tecrübeli bir sol bek, etkili kenar ortaları var, pozisyon bilgisi yüksek, yerli sol bek olarak Okan hocanın elini güçlendirir." ifadelerini kullandı.
Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, iddiaya göre bu transferde mutlu sona ulaştı.
Spor yorumcusu ve yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldız orta saha transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti.
"GALATASARAY'DA İŞ YAPAR"
Tüzemen açıklamasında, "Dün Atina'dan beni Ruli Davranoğlu aradı. Ruli iyi bir gazetecidir. Benim de iyi bir dostum ve ağabeyimdir. Yanında Olympiakos'tan bir yönetici vardı ve bana şöyle dedi: 'Levent kardeş, Olympiakos kulübü, James Rodriguez'in G.Saray'a imza attığını söylüyor, haberin olsun.' Olympiakos'un iddiasına bakınca ateş olmayan yerden duman çıkmaz. James Rodriguez, Real Madrid başta olmak üzere birçok kulüpte top oynadı. Kolombiyalı yıldız müthiş yetenekli bir oyuncu ama kulüplerde istikrar sağlayamadı. G.Saray'da iş yapar." ifadelerine yer verdi.
"UĞUR, BURUK'UN ELİNİ GÜÇLENDİRİR"
Tüzemen, Galatasaray'a transferi beklenen Uğur Çiftçi için ise "Uğur Çiftçi'ye gelince, tecrübeli bir sol bek, etkili kenar ortaları var, pozisyon bilgisi yüksek, yerli sol bek olarak Okan hocanın elini güçlendirir." ifadelerini kullandı.