Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ve New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nın altın madalya kazanması için en kritik oyuncular olduğu iddia edildi.



2024 ABD Takımı Olimpiyat basketbol kadrosunda yer almamalarının ardından Williamson ve Morant, 2028 kadrosuna gerekli eklemeler olarak kabul edildi.



The Athletic'ten Joe Vardon, ABD Milli takımından bir kaynağın, Pelicans ve Grizzlies yıldızlarının 2028'de altın madalya kazanmada önemli rol oynayacağını söylediğini aktardı:



"Altın madalya kazanmak için hala büyük bir şansımız olacak ancak hiç kolay olmayacak. Ja ve Zion'ın işin içinde olması gerekiyor. Umarım ileride doğru yola girebilir ve bu yolda kalabilirler."



Sırasıyla 2019 draftında 1 ve 2 numaradan seçilen Williamson ve Morant, kariyerlerinin başlarında yıldız statüsüne yükselmiş olsalar da zaman içinde birçok aksilikle karşılaşmışlardı.



Williamson, çaylak yılının çoğunu, 2021-22 sezonunun tamamını ve 2022-23 sezonunun büyük bir kısmını kaçırarak birçok sakatlıkla uğraşmıştı. Sonunda geçen yıl sakatlıklardan büyük ölçüde kurtulan Zion, 70 maç forma giyerek 22,9 sayı, 5,8 ribaund ve 5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Morant ise hem sakatlıklar hem de aldığı cezalar nedeniyle çok fazla süre kaçıran bir diğer yıldızdı. 2023-24 sezonuna 25 maç uzaklaştırma cezasıyla başladıktan sonra Morant, sadece dokuz maç forma giydikten sonra sezonunu sonlandıran bir sağ omuz ameliyatı geçirmek zorunda kalmıştı. 2022-23 sezonunda Grizzlies yıldızı, 26,2 sayı, 8,1 asist ve 5,9 ribaund istatistikleri kaydetmişti.



