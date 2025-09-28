İstanbulspor ve Boluspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, Boluspor'u konuk etti.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İstanbulsporun golü 9. dakikada Mario Krstovski'den, Boluspor'un golü ise 68. dakikada Florent Hasani'den geldi.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligdeki puanını 11'e çıkardı. Boluspor da 12 puana yükseldi.
İstanbulspor, önümüzdeki hafta ligde Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor ise evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Egemen Savran, Kerem İlitangil
İstanbulspor: İsa Doğan, Ologo, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Özcan Şahan (Dk. 61 Ali Şahin Yılmaz), Mustafa Sol (Dk. 46 Vefa Temel), Loshaj (Dk. 77 Sambissa), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 55 Mamadou)
Boluspor: Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Işık Kaan Arslan (Dk. 20 Mustafa Çaylı), Kouagba, Lima, Liço (Dk. 63 Ömürcan Artan), Devran Şenyurt, Balbudia, Doğan Can Davas (Dk. 64 Boakye), Rasheed (Dk. 83 Harun Alpsoy), Hasani
Goller: Dk. 9 Krstovski (İstanbulspor), Dk. 68 Hasani (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Kouagba, Dk. 86 Boakye, Dk. 88 Onur Öztonga, Dk. 90 Hasani (Boluspor), Dk. 34 Fatih Tultak, Dk. 64 Mamadou, Dk. 82 Emrecan Uzunhan, Dk. 90 Abdullah Dijlan Aydın (İstanbulspor)
