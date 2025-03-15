İstanbul Gençlik, Cizrespor'u rahat geçti

İstanbul Gençlik Spor konuk olduğu Cizre Belediyespor'u 3-0 ile geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İstanbul Gençlik, Cizrespor'u rahat geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2025 15:49
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında İstanbul Gençlik Spor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Rams Global Cizre Belediyespor: 0 - İstanbul Gençlik Spor: 3 Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Burhan İlhan, Furkan Salduz

Rams Global Cizre Belediyespor : Emre Batur, Vidal, İgor, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Semih Çelik (Çağatay Durmuş, Ali Candan, Atakan Topal)

İstanbul Gençlik Spor: Mejias, Far, Enaboifo, Sharifi, Abdulsamet Yalçın, Hasan Sıkar (Bahadır Kuyucu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Orçun Ergün, Hakan Koçal, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 15-25, 22-25, 13-25

Süre: 70 dakika (24, 26, 20)

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery