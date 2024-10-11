İspanya Milli Takımında 10 numara artık onun!

İspanya Milli Takımı, genç yıldızı Lamine Yamal'ın forma numarasının 10 olarak değiştirildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya Milli Takımında 10 numara artık onun!
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11 Ekim 2024 14:27
İspanya Milli Takımı 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'ın kulüpteki forma numarasını 10 olarak değiştirdiğini açıkladı.

10 numaralı formayı daha önce Pedri, Carlos Soler gibi isimler de giymişti.

Geçen sezon ise 10 numaralı forma Bryan Zaragoza'ya aitti. Lamine Yamal'ın eski numarası ise 19'du.

MİLLİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Barcelona'nın genç yıldızı, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta 3 gol 8 asistlik katkı sağladı


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