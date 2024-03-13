İsmail Kartal için Fenerbahçe'nin en önemli maçı Trabzonspor deplasmanı değil Union SG rövanşı....
Konferans Ligi şampiyonluğunu hedefleyen ve son 16 turu ilk maçında Belçikalı rakibini 3-0 yenen Sarı-Lacivertliler'de Kartal, rehavetten endişe ediyor.
"HENÜZ TURU GEÇMEDİK"
Takımıyla yaptığı toplantıda tecrübeli çalıştırıcı, "Kamuoyunda turu geçmişiz gibi bir ortam var. Henüz turu geçmedik. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Rakibimiz sert ve iyi bir takım; buradaki maçta da ilk maçtaki performansı sergileyecekler. Bu nedenle aynı ciddiyetle, aynı sertlikte, aynı oyunumuzla sahada olmalıyız; aynı disiplin ve cidditetle maça çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE - UNION SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Konferans Ligi şampiyonluğunu hedefleyen ve son 16 turu ilk maçında Belçikalı rakibini 3-0 yenen Sarı-Lacivertliler'de Kartal, rehavetten endişe ediyor.
"HENÜZ TURU GEÇMEDİK"
Takımıyla yaptığı toplantıda tecrübeli çalıştırıcı, "Kamuoyunda turu geçmişiz gibi bir ortam var. Henüz turu geçmedik. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Rakibimiz sert ve iyi bir takım; buradaki maçta da ilk maçtaki performansı sergileyecekler. Bu nedenle aynı ciddiyetle, aynı sertlikte, aynı oyunumuzla sahada olmalıyız; aynı disiplin ve cidditetle maça çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE - UNION SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.