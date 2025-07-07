Dallas Mavericks'in yıldız guardı Kyrie Irving, sakatlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu ve play-off'lara dönüşü konusunda beklentilerin fazla yüksek olmaması gerektiğini ifade etti.HoopsHype aracılığıyla konuşan deneyimli oyuncu,diyerek geri dönüşüne dair ihtimalleri şimdilik rafa kaldırdı.Irving, 3 Mart'ta Sacramento Kings'e karşı oynanan maçta sol dizinden ön çapraz bağ yırtığı yaşadı ve aynı ay içinde ameliyat oldu. İlk raporlar oyuncunun Ocak 2026'ya kadar sahalara dönebileceğini öngörse de, son haftalarda Mavericks cephesinde umutlar artmaya başlamıştı.Ancak Irving, sürecin merkezine tamamen iyileşmeyi koyduğunu vurguladı:diyen yıldız oyuncu,ifadelerini kullandı.33 yaşındaki Irving, rehabilitasyon sürecinin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zorlu olduğuna dikkat çekti: "Gerçek anlamda sağlığıma kavuşmak için zamana ihtiyacım var. Vücudumun diğer bölgeleri için de aynı şekilde. Bu iyileşme sürecinden keyif almaya çalışıyorum."Irving, bu süreciolarak tanımlarken, takım arkadaşları play-off mücadelesine devam ederken kenarda kalmanın da zorlayıcı olduğunu itiraf etti. Sakatlığı öncesinde maç başına 24.7 sayı, 4.8 ribaunt ve 4.6 asist ortalamaları yakalayan Irving, üç sayı çizgisinin gerisinden %40'ın üzerinde isabet oranına sahipti.Mavericks yönetimi, oyuncular sağlıklı olduğu sürece Batı Konferansı'nda şampiyonluk için yarışabileceklerini düşünüyor. Ancak şimdilik Irving'in önceliği yalnızca sağlığına kavuşmak.