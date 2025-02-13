İrfan Can Eğribayat: 'Rehavete kapılmamamız lazım'

26 yaşındaki eldiven ayrıca "Daha önce de söyledim, uzun bir süre oynamadıktan sonra oynayınca özellikle kaleciler için çok zor. Kalecilik biraz ritim işi. Oynamadığında bunları yapmakta zorlanıyorsun. Arka arkaya oynayınca bunlar oturmaya başladı. Kendine güvenen bir insanım. Taraftarımız da bana destek veriyor. Her zaman kalemi gole kapatmaya, güzel kurtarışlar yapmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.