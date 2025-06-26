Inter ve Monterrey son 16'ya kaldı!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Inter ve Monterrey son 16 turuna kaldı.



Lumen Fileld Stadı'nda oynanan maçta Inter, Arjantin ekibi River Plate ile karşılaştı.



Inter, maçın 72. dakikasında Francesco Esposito ve 90+3'te Alessandro Bastoni'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rose Bowl Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Japonya temsilcisi Urawa Red ile Meksika ekibi Monterrey ile karşılaştı.Monterrey, 30. dakikada, 34. dakikada, 39. dakikadave 90+7'de yeniden'nin golleriyle mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.E Grubu'nda 7 puanla lider Inter oldu. 5 puanlı Monterrey son 16 turuna yükseldi.Rıver Plate 4 puanla 3. sırada yer alırken, Urawa Red ise turnuvayı puansız tamamladı.