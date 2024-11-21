Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı

Inter, milli formayla Galler ile oynanan maçta sakatlık geçiren Hakan Çalhanoğlu'nu sağlık kontrolünden geçirecek ve Verona maçında oynayıp oynamayacağına kontrollerden sonra karar verecek.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2024 15:34
Son güncelleme 21 Kasım 2024 15:38
A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçında da forma giyememişti.

Inter forması giyen milli futbolcu Karadağ maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eski sakatlığım geri geldi. Çok şükür o kadar kötü değil, yırtığım da yok. Umarım cumartesi ligde Verona'ya karşı yine sahalarda olurum diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KONTROLDEN SONRA BELLİ OLACAK

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu bir kez daha sağlık kontrolünden geçireceği ve Verona maçında oynayıp oynayamayacağının bu kontrolden sonra belli olacağı belirtildi. Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu Verona maçında tedbiren dinlendirmesi de seçenekler arasında.

INZAGHI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SAHAYA SÜREBİLİR

İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi, 30 yaşındaki futbolcuyu dinlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçıyla sahaya sürebilir.

PERFORMANSI
 Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon 12 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery