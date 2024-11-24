Inter'de Hakan gelişmesi!

Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanacak maça yetişebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Inter'de Hakan gelişmesi!
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24 Kasım 2024 17:07
Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçına yetişebilir.

Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, Inter'in ligde Hellas Verona ile oynadığı karşılaşmada da kadroda yer almamıştı.

Sky'da yer alan habere göre, Hakan, Hellas Verona maçının ardından takımla çalıştı. Milli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Leipzig maçına kadar hazır hale gelebileceği kaydedildi.

Bu sezon Inter'de 12 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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