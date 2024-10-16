✍️Thumas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. pic.twitter.com/D7n0ZkHyTb



— Sporx (@sporx) October 16, 2024

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini duyurdu.Alman teknik adam, 2025 yılından itibaren göreve başlayacak. Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın tarihindeki ilk Alman teknik direktör oldu. Tuchel de kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev yapacak.Tuchel, anlaşmanın ardından,dedi.Alman teknik adam," sözlerini sarf etti.Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, kariyerinde daha önce; Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi önemli ekiplerde görev yapmıştı.İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası'nın kazanılamamasının ardından görevinden ayrılmış ve göreve geçici olarak Lee Carsley gelmişti.İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9 puan topladı.İngiltere Milli Takımı, bir sonraki milli arada kasım ayında Yunanistan ile deplasmanda, İrlanda Cumhuriyeti ile iç sahada karşılaşacak.