Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından bu eksiği kapatmak için harekete geçen sarı-kırmızılıların tecrübeli bir isme kaleyi emanet etmesi beklenirken, rotanın genç kaleci Inaki Pena'ya çevrilmesi ise dikkat çekti.



Galatasaray'ın Inaki Pena'yı geçici olarak transfer etmesindeki nedeni ortaya çıktı.



TECRÜBE EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ



22 yaşındaki Barcelonalı file bekçisi, genç yaşının yanı sıra profesyonel seviyedeki tecrübe eksikliğiyle öne çıkıyor. Yetenekli ve gelecek vaat eden bir isim olmasına karşın Pena'nın üst seviye liglerde bugüne kadar forma giymemiş olması göze çarpıyor.



LA MASIA'DA YETİŞTİ



Katalan ekibinin oyuncu fabrikası La Masia'dan yetişen Inaki Pena, geçen aya kadar Barcelona B takımının formasını giydiği İspanya'nın üçüncü ligi olan yarı-profesyonel Primera Division'da top koşturuyordu. Genç eldiven bu sezon bazı La Liga maçlarında A takımın kadrosuna alınmasına karşın hiç forma şansı bulamadı.



TORRENT LİSTE BAŞINA ALDI



Bir dönem bünyesinde çalıştığı Barcelona Kulübü ile iyi ilişkilerini kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, kalede Inaki Pena'yı sürpriz biçimde liste başına aldı.



DOST TAVSİYESİ



Inaki Pena'nın hocası olan ve geçtiğimiz yıl Barcelona B takımındaki görevinden ayrılan Javier Garcia Pimienta, Domenec Torrent'in Barça'da çalıştığı dönemde kulübün genç takımlarının teknik direktörlüğünü yapıyordu.



XAVI'YLE İLİŞKİLERİ İYİ



Aynı şekilde Barcelona A takımı teknik direktörü Xavi de, Torrent'in Guardiola'nın yardımcısı olarak Katalan ekibinde olduğu dönemden iyi ilişkileri olan bir isim.





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