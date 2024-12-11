İlker Yağcıoğlu: 'Fenerbahçe, taraftarını kaybetti'

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İlker Yağcıoğlu'nun o değerlendirmesi:
Athletic Bilbao maçında taraftarların tepkisi hakkında konuşan Yağcıoğlu, "Maçlar kazanılır, kaybedilir. Ancak Fenerbahçe bugün taraftarını kaybetti. Bu daha acı. Bu daha büyük sıkıntı." ifadelerini kullandı.
MAÇTA NELER OLDU?
SAMET AKAYDİN'E TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Athletic Bilbao'nun 5. dakikada bulduğu ilk golde pası kısa düşen Samet Akaydin'e tepki gösterdi.
Milli futbolcunun kısa düşen geri pasında topu kapan Guruzeta, müsait pozisyondaki Inaki Williams'a golü attırdı. Golün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, ayağına top geldiğinde Samet Akaydin'i ıslıkladı.
Tepkiler üzerine 16 ve 19. dakikalarda, "Sevgili Fenerbahçeliler, lütfen bütün futbolcularımızı destekleyelim." anonsları yapıldı.
Kale arkasında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar da futbolcuları ıslıklayan tribünlere tepki gösterdi.
Teknik direktör Jose Mourinho, Samet Akaydin'i ikinci yarının başında oyundan alarak, yerine Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.
ÜLKER STADI'NDA "İSTİFA" SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmada kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Mert Müldür'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından tribünlerden tepkiler yükseldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparak, başkanı istifaya çağırdı. Taraftarlar, ardından eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, bitiş düdüğünden sonra da istifa tezahüratlarını sürdürdü.
İşte İlker Yağcıoğlu'nun o değerlendirmesi:
Athletic Bilbao maçında taraftarların tepkisi hakkında konuşan Yağcıoğlu, "Maçlar kazanılır, kaybedilir. Ancak Fenerbahçe bugün taraftarını kaybetti. Bu daha acı. Bu daha büyük sıkıntı." ifadelerini kullandı.
MAÇTA NELER OLDU?
SAMET AKAYDİN'E TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Athletic Bilbao'nun 5. dakikada bulduğu ilk golde pası kısa düşen Samet Akaydin'e tepki gösterdi.
Milli futbolcunun kısa düşen geri pasında topu kapan Guruzeta, müsait pozisyondaki Inaki Williams'a golü attırdı. Golün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, ayağına top geldiğinde Samet Akaydin'i ıslıkladı.
Tepkiler üzerine 16 ve 19. dakikalarda, "Sevgili Fenerbahçeliler, lütfen bütün futbolcularımızı destekleyelim." anonsları yapıldı.
Kale arkasında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar da futbolcuları ıslıklayan tribünlere tepki gösterdi.
Teknik direktör Jose Mourinho, Samet Akaydin'i ikinci yarının başında oyundan alarak, yerine Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.
ÜLKER STADI'NDA "İSTİFA" SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmada kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Mert Müldür'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından tribünlerden tepkiler yükseldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparak, başkanı istifaya çağırdı. Taraftarlar, ardından eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, bitiş düdüğünden sonra da istifa tezahüratlarını sürdürdü.