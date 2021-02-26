İlk yarı için neler söylediler?

Beşiktaş'ın Denizlispor karşısında 3-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Metin Tekin değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN



Ara verince bazen oyuna da ısınamayabilirsiniz. Denizlispor belki direnç gösterebilirdi. 5 gol var, 2'si iptal. Doğru iptaller, VAR'dan iptal edildi. Denizlispor'un ofsaytını hakem, prosedür gereği oynatmıştır. Ele çarpma var. Hakemlik bir durum yok.



Motor soğuktu. 15-20 dakika sonra ısındı. Isınınca da fena yaptılar. Malatyaspor maçını beklemeye başladılar. Beşiktaş seyircili oynar gibi oynayan tek takım. Metin - Ali - Feyyaz dönemi gibi bir coşku var. Konsantrasyon tam. Şampiyonluk hedefine doğru inanarak gidiyorlar.



3-0'dan sonra Beşiktaş 2 pozisyon verdi. İlk yarıdaki maç da 3-0'dan 3-2'ye gelmişti. Başakşehir de öyle oldu. Beşiktaş'ın müsaade ettiği kadar rakipleri pozisyona girebiliyorlar.



Kararı Beşiktaş verecek. Denizlispor, ailece hücum yapmaya başladı. Sağ bek ofsayt bozuyor, sol stoper önde kalıyor falan. Sagal dışında çarpıcı bir oyuncu yok. İyi oynamayan takımda da ancak bu kadar kendini gösterebilir. Sagal iyi bir oyuncu. Türkiye'de, Süper Lig'de kalır o.



Beşiktaş'ta tüm takım iz bıraktı. Rosier aldı topu, 40 metre nefes almadan çalımlaya çalımlaya gitti. Rahatlar. Tırnak ucunda koşar gibi oyuncular. Ljajic'in arzusuna bakın. Hatırlayın eleştirildiği günleri. Nereden buradayım diyordu. Kulüp ararken oyuna konsantre halini de görüyoruz şimdi. Çok arzulu.



Beşiktaş'ın Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'dan farkı 1-0'dan, 2-0'dan sonra da doyumsuz. Beşiktaş şampiyon olur olmaz, füze yerleşmiş, düğmeye basılmış. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favori. Futbolu en iyi oynayan takım Beşiktaş!



ÖNDER ÖZEN



Dar alana sıkışmış oyunlarda santrforların iyi noktalarda top alabilmesi kolay değil ama Aboubakar fırsatı iyi değerlendirdi ve bir de asist yaptı. Beşiktaş'ın en iyi maçı değil ama ciddiyeti ortaya koydu. 2. yarıda kendisini daha zorlamadan farkı da arttırabilir, rahat bir maç oldu. Hata yapmaması gerekiyordu, şimdilik hata görünmüyor.



METİN TEKİN



Beşiktaş topun hakim, oyunun hakimi. Yüksek tempo ve baskı olmadan 3-0. Bu kaliteyi ve kendine güveni de gösterir. Pozisyon zenginliği, sağdan soldan ortalar değil ama 4 pozisyondan 3'ü gol oldu, bu değerli bir şey.