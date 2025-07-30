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Ilian Iliev: "Akıllı ve sabırlı oynayacağız"

Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında oynayacakları Başakşehir FK karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Temmuz 2025 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ilian Iliev: 'Akıllı ve sabırlı oynayacağız'
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lian Iliev ile Bulgaristan temsilcisinin 34 yaşındaki futbolcusu Zhivko Atanasov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maça çıkacaklarını belirten Iliev, "İlk maçta da gördüğünüz gibi Başakşehir için kolay olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Akıllı ve sabırlı oynayacağız. Yakalayacağımız fırsatları değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sabırlı oynamaları gerektiğini vurgulayan Atanasov ise sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçladıklarını kaydetti.

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