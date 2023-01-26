İlhan Palut'tan Beşiktaş açıklaması!

Konyaspor'da 2 sezon görev alan İlhan Palut'la geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde yollar ayrılmıştı. Palut, ayrılık sürecine dair ortaya atılan Beşiktaş iddialarına ve Amir Hadziahmetovic ile ilgili RadyoSpor'dan Salim Manav'a açıklamalarda bulundu.



"Hiçbir Beşiktaş yöneticisiyle temasım olmadı"



- Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon ve bu sezon sportif drektör Ceyhun Kazancı ile bir temasınız oldu mu?



"İlk önce şunu söyleyeyim; Konyaspor teknik direktörünün isminin Beşiktaş gibi bir kulüple anılması benim açımdan da Konyaspor'un teknik direktör tercihi açısından da çok önemli bir referanstır. Fakat kesinlikle herhangi bir temas, yüzyüze veya telefonla görüşme durumu asla ve asla olmadı. Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum, ama tekrar söylüyorum; Beşiktaş'ın hiçbir yöneticisi ya da Ceyhun Bey'le görüşmedim"



"Hadziahmetovic, Türkiye'nin en iyi orta sahası"



- Amir Hadziahmetovic'in ismi yurt içi ve yurt dışında büyük camialarla anılmakta. Amir hakkında neler söylemek istersiniz?



"Konyaspor'da çalışma sürecimizde hemen hemen her oyuncumuz değer kazandı. Amir, bence Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Belki benden bu tarz iddialı açıklamalar duymaya alışkın değilsinizdir ama ben böyle düşünüyorum. Konyaspor için çok önemli bir isim, kararı Konyaspor yönetimi verecektir. Amir, takımı 1. bölgeden 2. bölgeye geçirirken çok büyük bir kilit açıcı oyuncu pozisyonunda. Bu noktada bence bütün takımların kullanabileceği bir oyuncu. Amir, kesinlikle direkt şampiyonluk hedefiyle oynayan takımlarda yer alabilecek potansiyel birisi."





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