Ianis Hagi adım adım Alanyaspor'a

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor.Galatasaray'ın Rumen efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Karagümrük ve İspanyol temsilcisi Elche'den daha iyi bir teklif veren Akdeniz ekibine transfer olmayı kabul etti.Turuncu-yeşilliler, İskoç devi Glasgow Rangers'tan ayrılan 26 yaşındaki 10 numarayla el sıkıştı.Rumen 10 numara, Rangers'ta 130 maçta, 20 gol atıp, 28 asist yaptı. Geçen sezon İskoç ekibinde 32 maçta 5 gol, 7 asist katkısı sağladı. 047 kez Romanya Milli Takımı'nda ter döken tecrübeli hücumcu, 6 da gol attı. İtalya'da Fiorentina ve Belçika'da Genk gibi takımlarda da oynayan Hagi, sağ kanatta da görev alabiliyor.