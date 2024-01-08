Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa, Tahkim'e gidiyor!

Merkez Hakem Kurulu'nun son açıkladığı yeni klasmanlar sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Sezon başında saha hakemliğini bırakarak VAR kadrosuna dahil olan Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa yeni listenin dışında kaldı. Bu iki tecrübeli isim, neden kadro dışı kaldıklarının gerekçelerini MHK yetkililerine sordu. Merkez Hakem Kurulu'ndan cevabını bekleyen Göçek ve Arslanboğa tahkimin yolunu tutacak.



Tahkim Kurulu'nun bu konu ile ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.





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