Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa, Tahkim'e gidiyor!

Sezon başında saha hakemliğini bırakarak VAR kadrosuna dahil olan Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa yeni listenin dışında kaldı. Göçek ve Arslanboğa, bu kararla ilgili Tahkim Kurulu'na gidecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa, Tahkim'e gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2024 08:53
Merkez Hakem Kurulu'nun son açıkladığı yeni klasmanlar sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında saha hakemliğini bırakarak VAR kadrosuna dahil olan Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa yeni listenin dışında kaldı. Bu iki tecrübeli isim, neden kadro dışı kaldıklarının gerekçelerini MHK yetkililerine sordu. Merkez Hakem Kurulu'ndan cevabını bekleyen Göçek ve Arslanboğa tahkimin yolunu tutacak.

Tahkim Kurulu'nun bu konu ile ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery