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Hull City, Enis Destan ile anlaştı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Enis Destan ile anlaşmaya vardı.

calendar 25 Temmuz 2025 20:56 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 21:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hull City, Enis Destan ile anlaştı!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transfere hazırlanıyor. İngiliz ekibi, Trabzonspor'dan Enis Destan ile anlaşma sağladı.

Enis Destan, bonservisiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ise oyuncunun sözleşmesine yüzde 50 sonraki satıştan pay ve ilk alım hakkı maddelerini ekledi.


Enis Destan, hafta sonu sağlık kontrolü ve resmi imza için İngiltere'ye gidecek ve ardından Hull City ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER YASAĞI FAKTÖRÜ

Hull City'nin transfer yasağı devam ediyor. İngiliz ekibi, şu anda bonservisi elinde ve kiralık oyuncuları transfer ediyor. Enis Destan'ın Trabzonspor'dan ayrılması ve ardından Hull City'ye transfer olması bekleniyor.
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Enis Destan, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. [61Saat]

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