Hull City'den ilk transfer!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirdi.



İngiliz ekibi, MLS'te Real Salt Lake'te forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Matt Crooks'u kadrosuna kattığını açıkladı.



Hull City'nin açıklamasında Crooks ile 1 yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Hull City, 30 yaşındaki futbolcuya ödenen bonservis konusunda ise bilgi vermedi.



Crooks, yaptığı açıklamada, "Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buradayım. Sabırsızlanıyorum. Formayı giydiğim sürece kulüp için her zaman yüzde yüzümü vereceğim." dedi.



