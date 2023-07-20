Hollanda'dan Mathias Ross'a talip!

Hollanda ekibi NEC Nijmegen, Mathias Ross'u kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hollanda'dan Mathias Ross'a talip!
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20 Temmuz 2023 16:39
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimler de merak ediliyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Voetbal International'de yer alan habere göre; Hollanda ekibi NEC Nijmegen, Galatasaray'dan Mathias Ross'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

KİRALAMAK İSTİYOR

Habere göre Hollanda ekibi, Danimarkalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla transfer etmek istiyor.

Sarı kırmızılı takım ile transfer için görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde sıcak gelişmelerin yaşanacağı ifade edildi.

MATHIAS ROSS KİMDİR?

Galatasaray'a Aalborg'tan transfer olan Ross, yaşadığı diz sakatlığı sonrası uzun süre forma şansı bulamamıştı. 22 yaşındaki stoper, Galatasaray ile 2 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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