Hollanda'da renkler Sarı-kırmızı ve Siyah-Beyaz

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar Amsterdam sokaklarında birlikte hareket ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Hollanda'da renkler Sarı-kırmızı ve Siyah-Beyaz
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30 Ocak 2025 16:20
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçları öncesinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam Türk futbolseverlerle doldu.

İki temsilcimizin birden Hollanda'da maçlarının olması nedeniyle meydanlarda Sarı-kırmızı ve Siyah-Beyaz renkler hakim oldu.

Gönül verdikleri takımlarının formalarını giyen Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar Amsterdam sokaklarında birlikte hareket ederken 23.00'te başlayacak maçlar için birbirlerine başarı dilediler.

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