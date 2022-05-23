Hokey erkeklerde şampiyon Gaziantep Polisgücü!

2021-2022 Erkekler Açık Alan Hokey Süper Lig 2. etap müsabakaları sonucu Gaziantep Polisgücü, 50 puanla lig şampiyonu oldu.
Osmaniye İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda Adana Hokeyspor'u 6-1 yenen Gaziantep Polisgücü, 50 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı.
Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü'nü 5-2 yenen Nizip Zeugma Spor Kulübü 49 puanla 2'nci, Ilgın Belediyespor'u 13-1 yenen Selçuklu Belediyespor ise 43 puanla 3. oldu.
Müsabakalar sonucunda ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Hokey Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Ligi son 4 sırada bitiren Nizip Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Adana Hokey Spor Kulübü, Ilgın Belediyespor ile Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise 1. Lig'e düştü.
Osmaniye İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda Adana Hokeyspor'u 6-1 yenen Gaziantep Polisgücü, 50 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı.
Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü'nü 5-2 yenen Nizip Zeugma Spor Kulübü 49 puanla 2'nci, Ilgın Belediyespor'u 13-1 yenen Selçuklu Belediyespor ise 43 puanla 3. oldu.
Müsabakalar sonucunda ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Hokey Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Ligi son 4 sırada bitiren Nizip Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Adana Hokey Spor Kulübü, Ilgın Belediyespor ile Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise 1. Lig'e düştü.
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