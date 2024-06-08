Hırvatistan, Portekiz'i 2 golle üzdü

Hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan, A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden Portekiz'i 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hırvatistan, Portekiz'i 2 golle üzdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2024 21:48
Hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hırvatistan 2-1 kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Luka Modric ile 56. dakikada Ante Budimir kaydetti. Portekiz'in tek golü 48. dakikada Diogo Jota'dan geldi.

Hırvatistan'da Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery