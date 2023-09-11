Hırvatistan, Ermenistan'ı tek golle geçti

A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Hırvatistan, Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Hırvatistan, Ermenistan'ı tek golle geçti
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11 Eylül 2023 20:57
Son güncelleme 11 Eylül 2023 21:07
A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan puanını 10'a yükselterek Türkiye ile puanını maç eksiğiyle eşitledi. Ermenistan ise Galler (1 maçı eksik) ile birlikte 7 puanda kaldı. 

Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45'te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak. 

 

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