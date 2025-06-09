09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
5-1
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
2-1
09 Haziran
Belçika-Galler
4-390'
09 Haziran
İtalya-Moldova
2-0
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

Hırvatistan'dan Çekya'ya farklı tarife!

2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan, konuk ettiği Çekya'yı 5-1 mağlup etti.

calendar 09 Haziran 2025 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hırvatistan'dan Çekya'ya farklı tarife!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan, Çekya'yı konuk etti. 

Opus Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı. 
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 42 ile 75. dakikalarda Andrej Kramaric, 62. dakikada penaltıdan Luka Modric, 68. dakikada Ivan Perisic ve 72. dakikada penaltıdan Ante Budimir kaydetti.

Çekya'nın tek golü ise 58. dakikada Tomas Soucek'ten geldi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, mücadelede 90 dakika boyunca Hırvatistan'ın kalesini korudu.


Bu sonuçla birlikte grup aşamasında 2'de 2 yapan Hırvatistan, 6 puana yükseldi. Grup aşamasında ilk kez mağlubiyet alan Çekya ise 12 puanda kaldı. 

Hırvatistan, grupta bir sonraki maçını 5 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak. Çekya ise 5 Eylül'de Karadağ deplasmanına gidecek. 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.