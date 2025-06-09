2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan, Çekya'yı konuk etti.Opus Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 42 ile 75. dakikalarda, 62. dakikada penaltıdan, 68. dakikadave 72. dakikada penaltıdankaydetti.Çekya'nın tek golü ise 58. dakikadaten geldi.Öte yandan Fenerbahçe'nin kalecisi, mücadelede 90 dakika boyunca Hırvatistan'ın kalesini korudu.Bu sonuçla birlikte grup aşamasında 2'de 2 yapan Hırvatistan, 6 puana yükseldi. Grup aşamasında ilk kez mağlubiyet alan Çekya ise 12 puanda kaldı.Hırvatistan, grupta bir sonraki maçını 5 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak. Çekya ise 5 Eylül'de Karadağ deplasmanına gidecek.