İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.
İKİNCİ YARI MEHMET TÜRKMEN GÖREV YAPTI
2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Meler'in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı. Meler'in sakatlığı nedeniyle ikinci yarı 8 dakika geç başladı.
Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.
Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda, 1-0 geride başladığı 2. yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
İrlanda bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na yükseldi.
Halil Umut Meler maçı yarıda bıraktı!
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda, sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ederken B Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, büyük bir talihsizlik yaşadı.
Son güncelleme 24 Mart 2025 10:09
İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
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